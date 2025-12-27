La stangata festiva del maialetto a Cagliari: 22 euro al chiloPrezzi alle stelle per chi acquista all'ultimo momento. E con l’agnello non va molto meglio
Maialetto per Natale o Capodanno a Cagliari? Venti euro al chilo, se va bene. Ma ormai il prezzo (stra)ordinario è fissato sui 22 al chilogrammo. Una metà con misura standard per un porchetto da latte, con la quale non si nutre certo una tavolata con più di cinque persone, arriva quindi a costare oltre 70 euro. Questo il prezzo spuntato al mercato di San Benedetto, nella sua versione provvisoria di piazza Nazzari. Ma il trend è simile in numerose macellerie del capoluogo.
Sono lontani i tempi nei quali la materia prima dell’arrosto sardo veniva venduta a 12-13 euro al chilogrammo: la rete è ancora zeppa di offerte di questo tipo, ma risalgono a cinque mesi fa.
Sempre online c’è ancora qualche attività che in questi giorni (una è nel Medio Campidano) vende maialetti a 18,90 al chilo. Non certo un regalo, ma a questo punto sembra un affare.
Chi ha amici (o conoscenti, o amici degli amici) allevatori forse si sarebbe dovuto attivare per tempo: di maialetti in vendita a basso costo, in questi giorni di festa, pare non esserci più traccia.
E l’agnello? Viaggia intorno ai 19 euro al chilo, sempre nel capoluogo. Anche qui: una stangata pesante per chi vuole rispettare la tradizione e apprezza la carne.
(Unioneonline)