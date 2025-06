La Polizia di Stato ha tratto in arrestato un uomo, cagliaritano di 53 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Una donna che era con lui in auto è stata denunciata per la stessa ipotesi di reato.

Il fermo è avvenuto durante un servizio di appostamento a Is Mirrionis da parte dei “Falchi” della Squadra Mobile.

L’uomo è stato trovato in possesso di dosi di eroina, occultate all’interno di comuni sigarette per cercare di non insospettire gli operatori di polizia in caso di controllo.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito agli agenti di rinvenire, in un nascondiglio ricavato in un’area attigua alla abitazione dell’uomo, la gran parte della droga, occultata sotto un vaso, per un totale di quasi un etto.

L’attività di smercio illegale è stata poi comprovata anche dall’analisi del telefonino dell’uomo, dove sono stati trovati indizi utili a confermare lo stratagemma usato per spacciare: la consegna della droga nascosta nelle sigarette.

Per il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo lo scatto di manette è stato disposto il giudizio per direttissima.

(Unioneonline)

