“Truffa affettiva, quando il sentimento inganna” è il titolo del convegno organizzato dalla UilCom Sardegna che si terrà venerdì 24 ottobre, a partire dalle 9,30, nella sala Giorgio Pisano di piazza L’Unione Sarda, a Cagliari.

Si parlerà di una fenomeno in crescita, spiegano gli organizzatori, «che colpisce emozioni e risparmi». Per questo è stata organizzata una «tavola rotonda sugli strumenti per riconoscerlo, prevenirlo e difendersi».

Animeranno il dibattito il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, la coordinatrice Pari opportunità della UilCom Letizia Staffa, il dirigente della Polizia postale Francesco Greco, la vicepresidente dell’associazione Acta Rossana Tescaroli, la volontaria della stessa associazione Josie Cavazzana, e la psicoterapeuta e criminologa Dionisia Deplanu.

Previsti anche gli interventi della segretaria regionale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, e del segretario generale della Uilcom nazionale Salvo Ugliarolo.

Il ruolo di moderatore è affidato allo scrittore Andrea Melis.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata