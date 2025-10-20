Due lavoratori su quattro erano impiegati in nero. Stangata un’impresa di Villasor che aveva uno stand nel Quartiere Fieristico di Cagliari, in occasione dell’Oktoberfest.

I Carabinieri della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas del capoluogo, hanno eseguito controlli a tappeto alla manifestazione per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene alimentare e tutela dei consumatori.

Due dei quattro lavoratori di uno stand di un’azienda di Villasor non avevano tutta la documentazione in regola, dai successivi approfondimenti investigativi è emerso che erano stati impiegati in nero.

L’attività è stata temporaneamente sospesa e multata per 10.300 euro.

