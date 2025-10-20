Cagliari: lavoratori in nero allo stand dell’Oktoberfest, stangata da 10mila euroDisposta anche la sospensione dell’attività per un’azienda di Villasor
Due lavoratori su quattro erano impiegati in nero. Stangata un’impresa di Villasor che aveva uno stand nel Quartiere Fieristico di Cagliari, in occasione dell’Oktoberfest.
I Carabinieri della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas del capoluogo, hanno eseguito controlli a tappeto alla manifestazione per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene alimentare e tutela dei consumatori.
Due dei quattro lavoratori di uno stand di un’azienda di Villasor non avevano tutta la documentazione in regola, dai successivi approfondimenti investigativi è emerso che erano stati impiegati in nero.
L’attività è stata temporaneamente sospesa e multata per 10.300 euro.
(Unioneonline)