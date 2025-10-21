Ancora una mattinata da incubo per gli automobilisti cagliaritani. Non passa giorno senza che l’asse mediano non venga paralizzato da un incidente, e anche oggi – martedì – si registra l’ennesimo blocco del traffico in una delle arterie più congestionate della città.

Intorno alle 8, un sinistro ha coinvolto alcuni veicoli all’altezza dello svincolo per viale Ciusa, causando forti rallentamenti in direzione dell’ospedale Brotzu e della Statale 131. Le code si sono formate rapidamente, con pesanti disagi per chi si stava recando al lavoro.

Una situazione che si ripete con preoccupante regolarità e che alimenta la frustrazione di pendolari e residenti, riaccendendo di fatto il dibattito sulla gestione del traffico in città.

