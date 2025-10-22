Intervento dei carabinieri questa mattina in viale Marconi a Cagliari, dove un 37enne di Selargius, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver sottratto capi d’abbigliamento in un negozio per un valore complessivo di circa 200 euro.

L’uomo, che si è poi dato alla fuga, è stato rintracciato dai militari a poca distanza dal luogo del furto e ancora in possesso della merce sottratta, poi restituita ai titolari dell’attività.

Il 37enne è stato accompagnato in tribunale a Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

