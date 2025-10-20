Cagliari, nuova rivoluzione del traffico per la metroModifiche in viale Bonaria e viale Diaz fino al 17 gennaio 2026
Cambia ancora la viabilità nel centro cittadino per il completamento dei lavori della metro nel tratto che collegherà piazza Repubblica alla stazione in piazza Matteotti.
A comunicarlo è il Comune di Cagliari, attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 2612/2025.
Le modifiche alla circolazione entreranno in vigore da domani, martedì 21 ottobre, e resteranno valide fino al 17 gennaio 2026.
Gli interventi interesseranno in particolare viale Bonaria e viale Diaz, con una serie di restrizioni e deviazioni che coinvolgeranno il traffico privato e il trasporto pubblico.
In viale Bonaria, nel tratto compreso tra viale Cimitero e via Sonnino, sarà revocata la corsia riservata al trasporto pubblico locale e ai taxi e verrà istituito il doppio senso di circolazione.
All’intersezione tra viale Bonaria e via Sonnino, sarà attivata una direzione obbligatoria a sinistra, regolata da impianto semaforico, con esenzione per bus e taxi.
In viale Diaz, nel tratto tra viale Cimitero e il palazzo Intesa San Paolo, in direzione via Roma, è prevista la chiusura al traffico.
Sempre su viale Diaz, all’intersezione con viale Cimitero, sarà in vigore la direzione obbligatoria a destra, mentre all’incrocio con via Sonnino sarà obbligatorio proseguire dritto. Entrambe le manovre saranno regolate da semafori.
L’amministrazione comunale ha assicurato che sarà installata apposita segnaletica per indicare i percorsi alternativi e facilitare la circolazione durante il periodo dei lavori.
(Unioneonline/Fr.Me.)