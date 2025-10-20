Cambia ancora la viabilità nel centro cittadino per il completamento dei lavori della metro nel tratto che collegherà piazza Repubblica alla stazione in piazza Matteotti.

A comunicarlo è il Comune di Cagliari, attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 2612/2025.

Le modifiche alla circolazione entreranno in vigore da domani, martedì 21 ottobre, e resteranno valide fino al 17 gennaio 2026.

Gli interventi interesseranno in particolare viale Bonaria e viale Diaz, con una serie di restrizioni e deviazioni che coinvolgeranno il traffico privato e il trasporto pubblico.

In viale Bonaria, nel tratto compreso tra viale Cimitero e via Sonnino, sarà revocata la corsia riservata al trasporto pubblico locale e ai taxi e verrà istituito il doppio senso di circolazione.

All’intersezione tra viale Bonaria e via Sonnino, sarà attivata una direzione obbligatoria a sinistra, regolata da impianto semaforico, con esenzione per bus e taxi.

In viale Diaz, nel tratto tra viale Cimitero e il palazzo Intesa San Paolo, in direzione via Roma, è prevista la chiusura al traffico.

Sempre su viale Diaz, all’intersezione con viale Cimitero, sarà in vigore la direzione obbligatoria a destra, mentre all’incrocio con via Sonnino sarà obbligatorio proseguire dritto. Entrambe le manovre saranno regolate da semafori.

L’amministrazione comunale ha assicurato che sarà installata apposita segnaletica per indicare i percorsi alternativi e facilitare la circolazione durante il periodo dei lavori.

(Unioneonline/Fr.Me.)

