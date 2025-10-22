Ennesima giornata di code e attese nelle strade del Cagliaritano: stamattina gli automobilisti diretti verso l’aeroporto di Elmas e la 131 hanno trovato traffico a passo d’uomo.

Il rallentamento, con circa 10 minuti di coda dallo svincolo della 554, è stato causato da un incidente di lieve entità tra due auto. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Una situazione che ormai si presenta quasi all’ordine del giorno, specie sull’Asse mediano, dove i rallentamenti e le code sembrano essere diventati una costante per gli automobilisti.

