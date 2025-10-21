Si è chiuso oggi con dieci condanne e due assoluzioni il processo abbreviato sull’evasione di Marco Raduano, boss foggiano del clan mafioso di Vieste, fuggito dal carcere di Badu ’e Carros il 24 febbraio 2023.

Il tribunale di Cagliari ha riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso. Condannato lo stesso Raduano a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Assolti Salvatore Deledda (agente penitenziario difeso da Stefano Stocchino e Erica Dessí) e Mauro Gusinu (difeso da Agostinagelo Marras). Le altre dieci condanne vanno da 1 anno e 8 mesi fino a un massimo di 5 anni.

Secondo la Procura, la fuga fu possibile grazie a una rete di complici esterni e interni al carcere. Raduano, oggi collaboratore di giustizia, è pronto a testimoniare nei prossimi filoni del processo.

Per Raduano la procura aveva sollecitato una pena a un anno a 8 mesi, il tribunale ha inflitto una condanna a 2 anni e mezzo.

