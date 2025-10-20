Girava per il cento di Cagliari con 222 confezioni di zafferano rubate lo scorso 15 ottobre in un supermercato di Assemini.

Un 44enne disoccupato residente a Cagliari, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, visto il suo atteggiamento sospetto, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e hanno trovato le confezioni di zafferano e circa 100 euro in contanti. Merce corrispondente con quella denunciata come rubata lo scorso 15 ottobre dal titolare di un supermercato di Assemini.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

