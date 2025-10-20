Cagliari, va in giro con 222 confezioni di zafferano rubate in un supermercato di AsseminiSequestrati anche 100 euro in contanti al 44enne, un disoccupato noto alle forze dell’ordine
Girava per il cento di Cagliari con 222 confezioni di zafferano rubate lo scorso 15 ottobre in un supermercato di Assemini.
Un 44enne disoccupato residente a Cagliari, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.
I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, visto il suo atteggiamento sospetto, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e hanno trovato le confezioni di zafferano e circa 100 euro in contanti. Merce corrispondente con quella denunciata come rubata lo scorso 15 ottobre dal titolare di un supermercato di Assemini.
Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.
(Unioneonline)