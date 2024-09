È Andrea Capone, ex giocatore del Cagliari, il 43enne trovato morto questa mattina a Palazzo Tirso, a Cagliari.

Su quanto accaduto sono in corso tutti gli accertamenti da parte della Polizia e del personale medico. Secondo una prima ricostruzione Capone, conosciuto per il suo passato nel Cagliari, ha trascorso la notte nell’albergo. Stamattina é stato trovato privo di vita. In testa una ferita che potrebbe essersi procurato anche cadendo a seguito di un malore.

Immediato l’intervento del 118 che però non ha potuto fare nulla. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante. Subito dopo sono intervenuti gli esperti della Scientifica, gli investigatori della Mobile e l’equipe di medicina legale.

In piazza Deffenu sono arrivati diversi amici. Capone la sera prima era nell’hotel per una festa di un amico e ha poi trascorso la notte nell’albergo.

