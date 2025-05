«Ragazzi, proteggete la vostra vita: quando siete alla guida state attenti, non mettetevi al volante se stanchi o ubriachi, non salite in auto con sconosciuti. Ve lo dice un padre che ha perso la figlia in un incidente stradale: il dolore ci perseguita per sempre, ed è atroce». Le parole di Omar Zaher, papà di Najibe morta nel tragico schianto del 2023 in viale Marconi insieme ad altri tre giovanissimi, hanno fatto riflettere tutti nel giorno del concorso regionale “A Spasso in Sicurezza”, organizzato dalla Polizia Stradale per la Sardegna alla Fiera di Cagliari.

Il video di Luca Neri

Un'iniziativa per sensibilizzare i ragazzi con esercitazioni nel piazzale, stand di informazione e un dibattito all'interno del Palazzo dei Congressi, nel giorno purtroppo di una nuova tragedia con la morte di un motociclista, a Sant'Antioco, per le conseguenze di un incidente avvenuto ieri notte.

«La distrazione è una delle principali cause degli incidenti stradali», ha ricordato il dirigente della Polizia Stradale, Domenico Chierico, «e noi dobbiamo fare il massimo per ridurre il numero dei sinistri. Lo facciamo con i controlli sul campo ma anche con queste giornate di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti del domani». L'anno scorso le vittime della strada in Sardegna sono state 114, due in più del 2023 e 13 in più rispetto al 2022.

Così la Fiera si è trasformata in un grande palcoscenico alla presenza di circa 800 studenti provenienti da tutta la Sardegna e delle principali istituzioni.

Un evento reso possibile dalla collaborazione con Vigili del Fuoco, Anas Sardegna, Automobile Club d’Italia, Ctm, Fiab di Cagliari e il Servizio emergenza sanitaria.

Molto partecipata la simulazione di un gravissimo incidente con morti e feriti: i ragazzi hanno assistito a tutte le operazioni, con il coinvolgimento della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, soccorritori, protezione civile e Anas.

Sono state premiate dieci scuole che hanno partecipato al concorso "A Spasso in Sicurezza" ed è stato mandato in onda il cortometraggio dal titolo "Run", scritto e interpretato da Riccardo Leonelli con la regia di Filippo Lupini che affronta gli aspetti legati alle conseguenze derivanti dall’incidentalità stradale e su come le stesse influenzino la vita delle parti coinvolte.

