Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto ieri notte in un incidente stradale a Sant’Antioco.

Il centauro, Gianni Calabrò, 51 anni, è rimasto coinvolto nello schianto violentissimo contro un’auto, in via Fra’ Ignazio da Laconi, mentre era a bordo del suo scooter. Scaraventato sull’asfalto, è stato trasportato dagli operatori del 118 in codice rosso al Sirai di Carbonia, dove è morto nella notte.

Gianni Calabrò

Calabrò è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, con numerose lesioni su tutto il corpo, in particolare un grave trauma cranico. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici. Secondo quanto ricostruito, il 51enne è stato trasportato al Sirai per essere stabilizzato, in vista di un eventuale trasferimento al Brotzu di Cagliari, che però non è mai avvenuto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata