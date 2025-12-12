Uno spazio annuale che, unendo al mercatino di Natale la tradizione locale del "bixinau", ne ricrea quel senso di comunità e festa: sabato 13 e domenica 14 fa ritorno a Pirri la manifestazione promossa dalle associazioni Casa Saddi e Symponia, in una terza edizione per Su Bixinau. L'apertura per entrambi i giorni è dalle 10 alle 20, nelle vicine sedi di Casa Saddi in via Enrico Toti 24 (o via Fieramosca 17) e S'Aposenteddu, al civico 49 della stessa via Toti.

Elemento centrale delle giorante è l'esposizione e la vendita di artigianato, alimentari, cosmetici e oggetti artistici prodotti sul territorio, con l'eccezione di quelli realizzati dal marchio Terra di Canaan, in sostegno dei progetti benefit per Gaza, e la presenza del Minimù, "mini-museo del microcosmo", in supporto invece al progetto del Piccolo museo viaggiante di divulgazione scientifica, arte e sensibilizzazione ambientale. Non solo mercatino, però: domenica alle 11 ci sarà un momento musicale, con il coro polifonico In Cordis Jubilo, la possibilità di visitare la storica struttura di Casa Saddi tutti e due i giorni e la presenza de "Le amiche e gli amici vittoriani", gruppo di costumisti e appassionati di estetica steampunk.

© Riproduzione riservata