Educare fin da subito i più piccoli all'amore per la musica, sulle note di alcuni dei più esperti interpreti del repertorio tradizionale, jazz e contemporaneo: questa domenica gran finale per "La musica che gira in tondo", rassegna di Jazzin'Family che viene dedicata alle famiglie con bambini dai zero ai sei anni, oggi alla sesta edizione. Con un doppio spettacolo, di cui il primo alle 11 (per la fascia fino ai tre anni) e l'altro alle 16, nella sala M3 del Teatro Massimo di Cagliari andrà in scena "Appartenenza", progetto che porta la firma degli Interzone Spin-Off.

Un quartetto che si compone di Francesco Ciminiello e Roberto Migoni, entrambi alle percussioni, Enrico Sesselego per chitarra ed elettronica e Andrea Loche, alle launeddas: in una ensemble sperimentale, gli Interzone suoneranno per i piccoli e le loro famiglie sul morbido tappeto della sala M3, mescolando alla tradizione musicale sarda le sonorità ottenute con le tecnologie moderne. L'eclettica performance li vede così partire dall'esecuzione standard, per launeddas in solo o chitarra in solo e in duo, arricchendola poi di percussioni contemporanee e incursioni elettroniche.

Giunge così al termine la manifestazione, organizzata da Sardegna Concerti in collaborazione con Jazz in Sardegna e Contattosonoro, rimandando al nuovo i prossimi appuntamenti musicali dedicati ai giovanissimi.

© Riproduzione riservata