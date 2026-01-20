Ha colpito con una manata la cappelliera dell'aereo, provocando prima l'uscita della maschera e poi l'emissione dell'ossigeno, creando molti disagi. È accaduto sul volo Aeroitalia Roma-Cagliari di sabato: la denuncia è scattata nei confronti di un tifoso della Juventus di 40 anni.

L'uomo, che abita in provincia di Frosinone, stava raggiungendo la Sardegna per assistere alla partita Cagliari-Juventus (finita 1-0 per i rossoblù, con un gol di Mazzitelli).

A bordo del volo sono iniziati cori e tifo, durante queste fasi avrebbe colpito con la manata la cappelliera facendo saltare fuori la maschera delle emergenze e successivamente è iniziata l'erogazione dell'ossigeno.

Il personale di bordo ha riportato subito la calma e segnalato quanto era accaduto. Appena arrivato a Cagliari ad attendere il tifoso c'erano gli agenti della Polaria che lo hanno denunciato per danneggiamento.

