La lite in discoteca finisce a coltellate: arrestati due sedicenni per tentato omicidioL’aggressione è avvenuta un mese fa nel locale Amnesya. Le vittime sono due ventiquattrenni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari hanno arrestato questa mattina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale per i minorenni, due sedicenni accusati di tentato omicidio per l’accoltellamento avvenuto alcune settimane fa nella discoteca Amnesya, in via Contivecchi, a Cagliari.
Erano stati individuati quasi subito i quattro giovani del gruppetto di amici indagati per l’accoltellamento avvenuto nella notte all’interno del locale Amnesya, in via Contivecchi, a Cagliari. A ferire i due ventiquattrenni, dopo una lite scoppiata per futili motivi, sarebbe stato uno dei due minori arrestati questa mattina e messi in custodia cautelare nel carcere di Quartucciu. L’altro è quello che avrebbe provocato il litigio.
Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Davide Carboni. L’ordinanza è stata emessa dal gip su richiesta della Procura per i minorenni. I due sedicenni sono difesi dagli avvocati Alessandro Corrias e Marco Fausto Piras.