Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari hanno arrestato questa mattina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale per i minorenni, due sedicenni accusati di tentato omicidio per l’accoltellamento avvenuto alcune settimane fa nella discoteca Amnesya, in via Contivecchi, a Cagliari.

Erano stati individuati quasi subito i quattro giovani del gruppetto di amici indagati per l’accoltellamento avvenuto nella notte all’interno del locale Amnesya, in via Contivecchi, a Cagliari. A ferire i due ventiquattrenni, dopo una lite scoppiata per futili motivi, sarebbe stato uno dei due minori arrestati questa mattina e messi in custodia cautelare nel carcere di Quartucciu. L’altro è quello che avrebbe provocato il litigio.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Davide Carboni. L’ordinanza è stata emessa dal gip su richiesta della Procura per i minorenni. I due sedicenni sono difesi dagli avvocati Alessandro Corrias e Marco Fausto Piras.

