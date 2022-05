Per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 58enne di Cagliari è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato.

Impegnati nei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno effettuato una verifica nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere di San Michele, nel corso della quale sono stati recuperati due buste di plastica contenti circa 350 grammi di marijuana e 75 euro in contanti, probabile provento della vendita di droga.

Per l’uomo oggi è in programma l’udienza di convalida per direttissima.

