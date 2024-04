Incidente questa mattina all’alba sulla statale 131 all’altezza di Sestu.

Coinvolto un veicolo, con la statale temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta per le operazioni di soccorso.

Il conducente, che ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare, è stato portato in ospedale in codice rosso.

Sul posto la polizia stradale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata