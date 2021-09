Risale al 13% (+1) la percentuale dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva in Sardegna.

Scende invece dal 15 al 14% il tasso di occupazione delle aree mediche, secondo gli ultimi dati forniti da Agenas.

Numeri che ad oggi terrebbero la Regione in zona bianca, seppur in bilico e vicinissima alla zona gialla.

Nel monitoraggio di venerdì la Sardegna ha evitato il giallo per un soffio: le terapie intensive erano ben al di sopra della soglia di guardia del 10%, i ricoveri in area medica avevano raggiunto ma non superato la soglia limite del 15.

Decisivi dunque i dati dei prossimi giorni.

Fa ben sperare la continua diminuzione dell’incidenza settimanale, sceso nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre a 102,3 casi ogni 100mila abitanti (nella precedente era 137,3).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata