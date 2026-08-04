Cagliari, crepe in una palazzina di via Falzarego: famiglie evacuate, in corso il sopralluogoI Vigili del fuoco hanno delimitato l’area, l’allerta dei residenti per lesioni strutturali
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Vigili del fuoco di Cagliari impegnati in un intervento in via Falzarego dopo che i residenti hanno denunciato la presenza di lesioni strutturali in una palazzina.
Le squadre della Centrale Operativa hanno avviato le verifiche tecniche, delimitando e mettendo in sicurezza l'area interessata.
A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione di alcune famiglie, quelle residenti negli appartamenti coinvolti.
Sul posto sono intervenuti il funzionario di guardia, per effettuare un sopralluogo e coordinare le operazioni, la polizia locale e il tecnico comunale responsabile per l'area di Cagliari.
(Unioneonline/D)