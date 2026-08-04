È stata strattonata mentre lavorava al bancone della pizzeria al taglio tra viale Sant’Avendrace e via Monte Sabotino. L’allarme è scattato ieri notte, intorno alle 23, proprio quando il locale stava per chiudere. L’obiettivo del rapinatore o dei rapinatori sarebbe stato l’incasso della giornata.

La ragazza, dopo il blitz, ha subito chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i soccorsi alla giovane che, dopo essere stata strattonata, è finita a terra ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Per lei solo un grande spavento.

Danneggiato anche il locale, sono stati buttati giù tavolini e sedie.

In viale Sant’Avendrace è intervenuta poco dopo anche la polizia. Gli agenti si stanno occupando delle indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile o ai responsabili. Oltre alla testimonianza della giovane aggredita, potrebbero rivelarsi decisive anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

(ro. c.)

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