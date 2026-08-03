Nella municipalità di Pirri, via dei Partigiani diventa una “strada scolastica”. Il Comune di Cagliari ha completato il primo intervento di riqualificazione della via che è stata pedonalizzata insieme a un breve tratto di via Marzabotto.

«L’area diventa una strada scolastica, uno spazio pedonale restituito a bambine, bambini, famiglie e cittadini» fa sapere l’amministrazione «pensato per garantire maggiore sicurezza negli spostamenti quotidiani, favorire la mobilità attiva e migliorare la qualità dello spazio pubblico: vi si affacciano la scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo di Pirri».

A caratterizzare il nuovo spazio è anche la colorazione della pavimentazione, con i sette colori dell'arcobaleno come richiamo al simbolo universale della pace. Una scelta che richiama il riconoscimento di Cagliari come "Città della Pace e del Dialogo nel Mediterraneo".

In un tratto di circa 200 metri quadrati è stato rimosso l'asfalto e sono state ampliate le superfici permeabili attorno agli alberi. «L'intervento favorirà uno sviluppo più equilibrato delle radici, migliorerà l'assorbimento delle acque piovane e contribuirà a mitigare le temperature superficiali durante i mesi più caldi, rendendo lo spazio urbano più confortevole».

L'accesso ai parcheggi interni delle zone private «resta pienamente garantito grazie all'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di via Marzabotto interessato dall'intervento. Pur trattandosi di uno spazio pedonale, la strada mantiene le caratteristiche necessarie per consentire, in qualsiasi momento, il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza».

«La nuova via dei Partigiani è uno spazio restituito alla città», hanno sottolineato l’assessore Yuri Marcialis, l’assessora Giulia Andreozzi e la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca: «Perché possa esprimere appieno il suo valore e la sua qualità sarà importante che venga vissuto e rispettato da tutti, preservandone la funzione di luogo accogliente, sicuro e dedicato alle bambine e ai bambini».

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata