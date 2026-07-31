Per martedì 4 agosto le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di efficientamento sulla rete idrica a servizio di via Dante, a Cagliari.

Per poter eseguire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Dante, Salaris, Sant’Alenixedda e piazza Giovanni XXIII: dalle 8,30 alle 16,30 potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

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