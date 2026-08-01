Un weekend di caldo e afa a Cagliari, che oggi e domani – domenica 2 agosto – ha il livello massimo di allerta nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore.

Un fine settimana da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Temperature percepite molto elevate, come indicato anche dall’avviso della Protezione Civile regionale, che giovedì ha emanato un’allerta valido sino a lunedì 3 agosto.

E il Comune corre ai ripari, ieri è stato convocato il Coc che ha deciso la chiusura nelle ore più calde (dalle 12.30 alle 16) dei cimiteri di Bonaria, San Michele e Pirri. Disposta anche la chiusura per le intere giornate di oggi e domani del parco di Tuvixeddu.

Il Comune ricorda inoltre l’ordinanza regionale che vieta nelle ore più calde della giornata il lavoro all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti agli effetti delle alte temperature.

Per offrire un po’ di sollievo, sono stati istituiti i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e confortevoli grazie al verde, all’ombra e alle fontanelle. Ne fanno parte diversi parchi cittadini: San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria. Ne fanno parte anche i giardini e le aree verdi di prossimità dotate di adeguata ombreggiatura, panchine e fontanelle, le biblioteche comunali (Mem-Mediateca del Mediterraneo, biblioteca di Pirri, biblioteca G.B. Tuveri, biblioteca Montevecchio, biblioteca della Galleria Comunale d'Arte), gli spazi culturali (Galleria Comunale d’Arte, Exma, Lazzaretto di Sant’Elia, Ghetto degli Ebrei), i centri di quartiere, i centri anziani e le sedi circoscrizionali, i musei, gli edifici comunali climatizzati e gli impianti sportivi.

Resta massima inoltre l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. Il Pronto Intervento Sociale è attivo h24 al numero 345.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

(Unioneonline)

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