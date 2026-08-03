cagliari
03 agosto 2026 alle 07:52aggiornato il 03 agosto 2026 alle 07:58
Schianto sull’asse mediano: tre feriti in ospedaleL’incidente è avvenuto all’altezza di via Is Guadazzonis, in direzione Sestu
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Incidente sull’asse mediano a Cagliari.
Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, sono tre le persone ferite, trasportate negli ospedali dall’ambulanza del 118.
Non sarebbero gravissime le conseguenze per il conducente e per gli occupanti dell’auto.
Lo schianto è avvenuto all’altezza di via Is Guadazzonis, in direzione Sestu.
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