La sentenza del Tar spiana la strada per la realizzazione del deposito di gas naturale liquefatto e dell’impianto di rigassificazione nel porto di Cagliari.

I giudici amministrativi del Lazio hanno respinto il ricorso di Grandi Trasporti Marittimi Spa, che chiedeva di annullare il decreto con cui i ministeri della Cultura e della Transizione ecologica avevano espresso parere favorevole all’intervento.

Il progetto della Sardinia Lng, un investimento da 120 milioni, prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio di gnl con capacità di 22mila metri cubi e un impianto per la rigassificazione, ovvero la trasformazione del gas che arriva con le navi dallo stato liquido a quello gassoso.

Ne era stato chiesto l'annullamento anche per la vicinanza dell’impianto all’area in cui operano personale, navi e mezzi di di Grandi Trasporti Marittimi. Ricorso respinto, e ora per l’apertura dei cantieri manca solo un passaggio: l’intesa della Regione con il ministero della Transizione energetica.

