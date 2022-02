Decine di interventi dei vigili del fuoco e della polizia municipale di Cagliari per i danni causati dal forte vento di maestrale che sta sferzando in queste ore la Sardegna.

Gli uomini del 115 sono entrati in azione in diverse zone per la messa in sicurezza di tetti, cornicioni, pali e rami pericolanti o per bidoni dell'immondizia e transenne spostate dalle violenti raffiche.

L'episodio più grave si è verificato in via Flavio Gioia, nel quartiere Cep, dove un pino è stato sradicato ed è caduto sopra due auto in sosta danneggiandole. Non si registrano fortunatamente feriti.

