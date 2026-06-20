Manca il personale nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari: organici dei due presidi sempre più carenti, i reparti vanno avanti con continui turni di straordinario. Lo denuncia il sindacato delle professioni infermieristiche, Nursind.

«Oggi - spiega la segretaria amministrativa della sigla, Vitalia Secci - con l'arrivo dell'estate, la situazione al Policlinico è precipitata oltre i livelli di guardia, trascinando intere unità operative verso un collasso strutturale che mette a rischio operatori e cittadini. Mentre la domanda di salute cresce e i Pronto soccorso sono costantemente presi d'assalto da pazienti in cerca di un posto letto, gli organici dell'Aou vengono ridotti all'osso».

Nursind analizza la situazione reparto per reparto. E segnala situazioni di difficoltà in Chirurgia generale, Cardiologia, Patologia neonatale: «Garantire i livelli minimi assistenziali previsti dalla normativa in queste condizioni è diventato un miracolo quotidiano affidato al sacrificio dei singoli».

«Nel periodo dell'anno in cui tutti i lavoratori avrebbero il diritto di essere più tranquilli e godersi il meritato riposo recuperando le energie psicofisiche - attacca Secci - nei nostri ospedali regna il caos più assoluto. È assurdo. Chi è in turno deve caricarsi di responsabilità e carichi di lavoro ben oltre il normale, saltando i riposi e lavorando sotto i contingenti minimi di sicurezza».

Il sindacato si dice pronto alla protesta: «Se l'azienda e la politica non risponderanno immediatamente con assunzioni reali e la rimodulazione delle attività, la mobilitazione sarà inevitabile per tutelare la salute dei lavoratori e quella dei cittadini».

(Unioneonline)

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