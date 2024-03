Da «vittima della violenza politica» a «simbolo sinistro dei movimenti neofascisti». Anche a Cagliari, lenta ma inesorabile, monta la polemica sull’intitolazione di una piazza a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù, morto a 19 anni nel 1975, dopo un pestaggio da parte di alcuni militanti di Avanguardia operaia, formazione dell’allora sinistra extraparlamentare. Una vittima di destra degli anni di piombo che la Giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu ha voluto ricordare con la dedica del piccolo spiazzo tra via Grazia Deledda e via Alghero, il triangolo davanti a quello che fu il Bar Europa nella sua ultima location.

Una decisione che trova le critiche del segretario provinciale del Pd, Jacopo Fiori. Che vede in Ramelli un «ragazzo ucciso barbaramente, ingiustamente, con violenza inaudita e insensata 50 anni fa, e però adesso elevato (purtroppo per lui) a simbolo e a feticcio della destra più becera e cameratesca, quella senza vergogna». Per Fiori «è stucchevole l’ultimo lascito di Truzzu, che ha usato in modo ipocrita la toponomastica come una clava, in realtà utile solo per legittimare e garantire visibilità e spazio politico ai gruppi neofascisti a cui la sua parte politica liscia il pelo».

Sul tema interviene anche la consigliera comunale di Possibile (centrosinistra), Francesca Mulas, secondo la quale il nome di Ramelli «si è trasformato oggi in un pretesto per manifestazioni di chiaro stampo fascista: a Milano in diverse occasioni centinaia di persone sfilano in sua memoria con saluto romano, cori ed esibizioni che si richiamano al fascismo». Da vittima d'odio, per Mulas, «il giovane milanese è diventato un simbolo sinistro dei movimenti neofascisti che in suo nome esibiscono il solito linguaggio fatto di slogan e gesti del ventennio che con la pacificazione e il ricordo delle vittime della violenza hanno davvero poco a che fare. Chi ci garantisce che anche quest'angolo di Cagliari non si trasformerà in luogo di nostalgici neofascisti?».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata