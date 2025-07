Non c’è pace per via Roma, a Cagliari. Nel lungo porto da alcuni giorni è fuori uso il semaforo all’altezza di piazza Matteotti. Risultato: caos, proteste e pericoli. Chi deve svoltare a sinistra dalla piazza verso viale Colombo si “scontra” con il flusso diretto verso viale La Plaia.

Lampeggiante da giorni anche il semaforo di via Riva di Ponente, all’altezza dell’area portuale. Per chi deve dirigersi in via Roma da La Plaia o deve lasciare il porto le situazioni di pericolo sono continue.

