Inaugurata questa mattina a Cagliari la nuova Piazzetta Sergio Ramelli.

Il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore alle Politiche per la mobilità Alessio Mereu e il consigliere comunale Salvatore Sirigu hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione della nuova Piazzetta, che si trova nella zona di Piazza Repubblica tra la via Alghero e la via Deledda, dedicata alla memoria di Ramelli «vittima della violenza politica», come si legge nella targa al centro della piazza, su proposta del consigliere Sirigu.

Sergio Ramelli, studente milanese 19enne militante del Fronte della Gioventù, fu aggredito a Milano nel 1975 a colpi di chiave inglese da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia. Morì il 29 aprile, dopo un mese e mezzo di agonia. I responsabili furono identificati dieci anni dopo.

(Unioneonline/D)

