Hanno trascorso la notte in aeroporto a Cagliari i 176 passeggeri del volo Ryanair delle 23.35 che sarebbe dovuto partire per Palermo, cancellato verso le 3 dopo essere stato posticipato alle 2,30: l’equipaggio non c’era.

«Prima ci hanno detto che c'era un problema di maltempo», racconta uno dei passeggeri con famiglia e figli minori al seguito, «poi una volta che ci hanno fatti uscire dal gate ed eravamo pronti a salire sull'aereo in pista abbiamo scoperto che non c'erano i piloti e gli assistenti di volo perché, pare, avessero finito il turno che prevede un massimo di tot ore di volo. Praticamente in pista c'era un aereo senza equipaggio e nessuno aveva previsto il rimpiazzo».

Così i passeggeri hanno iniziato la loro odissea al Mario Mameli, assistiti dal personale della Sogaredyn che ha fornito loro brandine e acqua. Alcune famiglie con persone fragili hanno anche accettato di passare la notte in un albergo. Altri hanno deciso di aspettare il primo volo disponibile verso Bologna e poi da lì raggiungere Palermo. Altri ancora stanno attendendo nello scalo per valutare se acquistare un nuovo volo e partire nei prossimi giorni trattenendosi in Sardegna: sul sito Ryanair la prima disponibilità è per lunedì 9 con prezzi che partono da oltre 270 euro a persona.

Nel frattempo i passeggeri si sono organizzati in una chat e probabilmente si rivolgeranno a un legale per ottenere i rimborsi: «Siamo stati abbandonati dalla compagnia. Solo il personale dello scalo ci ha fornito assistenza», concludono i passeggeri, «abbiamo raccolto i contatti di quasi tutti i presenti e ora decideremo come procedere e se presentare anche un esposto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata