Salta l’incontro, previsto questa mattina, tra Regione e Comune per l’accordo di programma sui progetti per il nuovo stadio e per il nuovo ospedale a Cagliari.

Uno slittamento che sarebbe legato alle dimissioni del segretario generale di Villa Devoto Gabriella Massidda, che aveva partecipato alle precedenti riunioni.

Un passo indietro, quello della dirigente, avvenuto dopo un parere dell'ufficio legale sulla sua permanenza nell'incarico a far data dall'1 giugno, quando è andata in pensione.

Nell’attesa che la Regione nomini un sostituto, il confronto tra giunta Solinas e amministrazione Truzzu sui due progetti resta dunque “congelato”.

In particolare ci sono in ballo, per quanto riguarda lo stadio Gigi Riva, i 50 milioni che il Comune attende dalla Regione per la realizzazione dell'impianto.

Negli ultimi incontri il Comune aveva fornito alla Regione una mappa delle aree pubbliche e private potenzialmente in grado di ospitare il nuovo ospedale proposte che non avevano soddisfatto Villa Devoto. Perplessità cui il sindaco Paolo Truzzu aveva replicato: «Attendo da febbraio una richiesta ufficiale, con la quale vengano indicate le caratteristiche dell'area per il nuovo ospedale. Siamo pronti a rispondere in poche settimane».

