L’amministrazione regionale rischia di finire di nuovo nel caos.

Da venerdì non saranno infatti più operativi almeno quattro direttori generali: quelli dei Lavori pubblici, della Protezione civile, della Pubblica Istruzione e dei Beni culturali.

Il motivo è legato alla scelta del segretario generale Gabriella Massidda di ritirare i pareri di supervisione per la nomina di questi stessi dg. La super dirigente ha agito in questo modo perché il suo stesso ruolo è messo in discussione da un parere legale chiesto nei giorni scorsi dall'assessore al Personale, che peraltro avrebbe agito senza aver prima consultato il governatore.

Dal primo giugno il segretario generale Massidda è infatti in pensione. In teoria potrebbe ugualmente esercitare il suo ruolo a titolo gratuito. Ma chi ha chiesto il parere legale, e l'avvocato dell'ufficio legale che l’ha fornito, evidentemente la pensa diversamente.

Naturalmente, sarà necessario un approfondimento istruttorio, ma Gabriella Massidda - in presenza di un parere che mette in discussione il fatto di poter restare al suo posto dopo il 1° giugno - ha scelto - a tutela dell'amministrazione - di ritirare gli atti posti in essere negli ultimi 29 giorni.

