La carica di segretario generale della Regione ritorna ad essere vacante. Dopo oltre quattro mesi di mandato si è dimessa Gabriella Massidda.

Nei giorni scorsi la super dirigente aveva ritirato tutte le firme apposte a partire dal 1° giugno, comprese quelle per il perfezionamento delle nomine dei direttori generali in scadenza, a causa di un parere dell’ufficio legale contrario alla sua permanenza in carica.

Massidda avrebbe dalla sua altri due pareri favorevoli alla possibilità, come stabilito prima di accettare l’incarico, di esercitare a titolo gratuito dal 1° giugno. Ha tuttavia preferito rompere gli indugi e rassegnare le dimissioni.

Ora l’amministrazione è priva di un segretario generale e di ben sette direttori generali, decaduti dopo che Massidda ha ritirato le firme.

