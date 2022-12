Nuove scritte sono apparse a Cagliari in supporto di Alfredo Cospito, che si trova in carcere al 41 bis a Bancali. Nemmeno 10 giorni fa un analogo episodio si era registrato ai danni della filiale Bnl di piazza Giovanni XXIII, questa volta è toccato a via Manno, una delle strade commerciali più importanti della città. A terra è stata scarabocchiata la frase “Fuori Alfredo dal 41 bis” con una vernice nera. In questa occasione non è stato lasciato alcun simbolo che richiami gli anarchici.

Cospito, classe 1967, è accusato di strage politica per l'esplosione di due ordigni vicino a una caserma dei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo, la notte del 2 giugno 2006, che non ha causato morti né feriti.

