Accesso negato allo stadio di Cagliari per due spettatori della Curva Sud che, durante la partita di domenica scorsa con il Torino, avevano mimato il gesto dell'aereo, chiaro riferimento alla tragedia di Superga del 1949 che coinvolse il Grande Torino. Un comportamento nemmeno nuovo e originale, già visto in altri stadi.

Il Cagliari calcio, però, ha preso immediatamente provvedimenti. Dopo aver preso in esame il materiale video e fotografico i due tifosi ripresi hanno ricevuto il mancato gradimento per l'intera stagione 2024/25 da parte della società rossoblù. In questo modo si nega l'accesso allo stadio attraverso i sistemi di blocco di biglietti e abbonamenti.

La procedura prevede che in via cautelare, temporanea o definitiva, si blocchi la possibilità di acquistare i titoli di accesso intestati agli spettatori che si rendono protagonisti di determinati comportamenti. Per loro viene concessa la facoltà di rispondere alla contestazione. La decisione trova fondamento nel "Codice per la regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", a integrazione e supporto del "Regolamento d'uso dell'impianto sportivo", che consente di sanzionare ulteriormente gli spettatori comminando interdizioni temporanee o definitive dallo stadio, procedendo in parallelo alle eventuali disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Unioneonline)

