«Sono sconcertato dalla notizia dell'aggressione a danno del collega medico che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro».

Così l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, commenta la notizia della violenta aggressione ai danni di un medico di base avvenuta questa mattina in uno studio di Pirri, in via Santa Maria Chiara.

«Dopo l'ultimo episodio a Foggia, che mi ha lasciato disgustato», prosegue Bartolazzi, «non posso che condannare fermamente questo atto di violenza come ogni gesto vile rivolto a medici e al personale sanitario che ogni giorno si mette al servizio dei pazienti. Esprimo a nome dell'assessorato e della Giunta tutta la solidarietà e la vicinanza al collega, sperando che gesti del genere non si ripetano mai più».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata