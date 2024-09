Un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Uta per aver aggredito, oggi in tarda mattinata, un medico di base all’interno di un laboratorio medico nella zona di via Santa Maria Chiara a Cagliari.

A quanto si apprende il paziente si è innervosito probabilmente per via dell’eccessiva attesa, e dopo una discussione con il medico lo ha aggredito brutalmente. La vittima è Roberto Sollai: il professionista, portato in ospedale dal personale del 118, ha riportato lesioni molto gravi e una lunga prognosi, di decine di giorni.

Sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari, che hanno riportato la calma e condotto il paziente in Questura prima di far scattare l’arresto.

L’episodio arriva dopo il caso eclatante di Foggia e in un clima di crescente tensione nei confronti della categoria, che si sta mobilitando anche nell’Isola proprio contro le numerose aggressioni che il personale medico sta subendo un po’ in tutta Italia.

© Riproduzione riservata