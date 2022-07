Maxi operazione contro il gruppo ultra degli Sconvolts a Cagliari e in altri centri dell'hinterland.

Dall'alba la Polizia sta eseguendo 33 misure cautelari, alcune in carcere, altre ai domiciliari e obbligo di firma, a carico degli appartenenti al gruppo di tifoseria organizzata del Cagliari per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro l’ordine pubblico, la persona e il patrimonio, commessi in occasione di manifestazioni sportive, e spaccio di stupefacenti.

Le misure sono scattate al termine delle indagini della Digos di Cagliari, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antiterrorismo: sono stati presi in esame numerosi episodi commessi tra l’autunno del 2018 e l’ultima stagione calcistica.

Alla vasta operazione, con molte perquisizioni (ci sono anche tre indagati a piede libero), hanno partecipato oltre 200 poliziotti con il supporto di un elicottero della Polizia, pattuglie e personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e della Scientifica.

