Un peschereccio ormeggiato al porticciolo di Marina Piccola, a Cagliari, ha rischiato di affondare. Intorno alle 22,30 circa di ieri i Vigili del Fuoco del Nucleo Sommozzatori, del Nucleo nautico e una squadra da terra del distaccamento cittadino portuale sono intervenute per mettere in sicurezza il natante che stava affondando.

Gli operatori hanno stabilizzato e rimesso in galleggiamento il mezzo nautico che era riverso su un fianco con l'ausilio di palloni di sollevamento. Successivamente dopo aver aspirato l'acqua entrata nello scafo hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'intervento è terminato dopo l'una. Le operazioni sono state svolte informando la Guardia Costiera sull'evolversi della situazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata