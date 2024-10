Ancora disagi legati agli ascensori di Castello. L’impianto noto come “Unione Sarda alto”, ossia quello che porta dai campi sportivi di Terrapieno a piazzetta Mundula, sarà temporaneamente fuori servizio domani, mercoledì 23 ottobre, dalle 8 alle 14 per l’esecuzione della manutenzione ordinaria periodica obbligatoria, prevista dalle normative vigenti.

Questo intervento fa sì che rimangano chiusi entrambi gli ascensori di viale Regina Elena, perché anche l’impianto “Unione Sarda basso” (al Bastione) è al momento fuori uso perché in fase di adeguamento per l’ampliamento della portata. Tornerà in funzione a partire dal prossimo 28 ottobre.

Ma non è tutto, perché è fermo anche l’ascensore del mercato di Santa Chiara: nei giorni scorsi è stato vittima di un atto vandalico che ha danneggiato irreparabilmente le porte automatiche dell'impianto. L'ascensore rimarrà fermo sino alla completa sostituzione della componentistica di sicurezza necessaria. L'amministrazione comunale ha presentato denuncia alle autorità competenti e a seguito di indagini gli autori dell'atto vandalico sono stati identificati grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Il Comune, tramite una nota del Servizio Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti, assicura che tutti gli interventi saranno condotti con la massima celerità per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

