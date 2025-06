All’atterraggio è stata colta da violente convulsioni: è stato necessario l’intervento di un’ambulanza questo pomeriggio all’aeroporto di Elmas per soccorrere una donna sarda di 36 anni che ha accusato un malore a bordo dell’aereo Ryanair appena arrivato da Genova.

La paziente aveva viaggiato per sottoporsi a una visita medica e stava facendo rientro a casa quando a bordo è scattata l’emergenza. I soccorritori - non personale medico dello scalo - hanno prestato le prime cure in cabina per poi trasferirla al Brotzu. Qui è stata presa in carico dal personale dell’ospedale.

