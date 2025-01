Traffico in tilt e automobilisti in coda questa mattina in via Marche a Cagliari, a causa di un autobus bloccato all’incrocio con via Bacaredda.

Il pullman non riusciva a proseguire la sua corsa a causa di un’auto parcheggiata in mezzo della strada, fuori dalle strisce dedicate ai parcheggi.

L’ingombro ha creato disagi alla viabilità, generando una situazione di caos. Nonostante i tentativi di sbloccare la situazione, il traffico è rimasto congestionato a lungo.

(Unioneonline/v.f.)

