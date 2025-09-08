«Violenza, spaccio e degrado non si combattono con i reading letterari, ma con interventi seri e immediati. Da tempo abbiamo proposto soluzioni precise: incremento dei controlli delle forze dell’ordine, installazione di sistemi di videosorveglianza, maggiore cura e pulizia degli spazi pubblici. Misure semplici, concrete e di buon senso, necessarie per restituire sicurezza e decoro a un’area ridotta a zona franca per i delinquenti».

Lo dichiara Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia a Cagliari, dopo l’ennesimo episodio di violenza registrato a Cagliari: sabato in via Sassari si sono fronteggiati due gruppi di stranieri che hanno scatenato il caos tra i tavoli dei locali.

«L’amministrazione», aggiunge Serra, «ha scelto ancora una volta la strada della melina buonista, affidandosi al solito alibi della (finta) azione culturale. I fatti purtroppo parlano chiaro: senza presidio del territorio e senza strumenti di prevenzione e contrasto, le belle parole restano vuote e i cittadini continuano a subire».

Il centro storico, secondo l’esponente azzurro, «deve tornare a essere il cuore vivo e sicuro della città. E per farlo serve un cambio di passo immediato. Forza Italia è pronta a portare avanti questa battaglia, al fianco dei residenti e dei commercianti che chiedono solo di vivere e lavorare in tranquillità».

