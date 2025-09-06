Botte, lanci di bottiglie, tavolini rovesciati. Ancore violenza in pieno centro a Cagliari. In via Sassari, a due passi da piazza del Carmine, quando i ristoranti e i locali stavano aspettando i primi clienti della sera, si sono fronteggiati alcuni nordafricani che in pochi minuti hanno scatenato il caos.

A fronteggiarsi sono stati due gruppi rivali. La discussione è nata nella parte bassa della strada. Poi è scattato l’inseguimento verso via Mameli. E qui sono partite le prime botte violente, in mezzo ai tavoli già apparecchiati di alcune attività commerciali, che sono stati rovesciati durante i momenti di violenza.

In un video registrato da chi ha assistito alla lunga scena si vedono gli stranieri correre di nuovo verso la piazza. E qui nuovo lancio di bottiglie e ancora pugni, calci e spintoni.

«Tutti i giorni così», dice una ristoratrice. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che subito si sono messe sulle tracce dei protagonisti della rissa.

