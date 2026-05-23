Le giornate di regate sono in corso e Luna Rossa è in testa. Chi ha già vinto, in questi giorni di preliminari dell'America's Cup nel Golfo degli Angeli, è Cagliari, che li ospita.

E il sindaco Massimo Zedda stila un primo bilancio: «Sono giorni di festa in città. Le strade, dal centro al porto fino ai colli panoramici, sono gremite di persone, appassionati e tifosi da tutto il mondo. Le squadre che sfrecciano sul mare e sfidano il vento vivono poi la nostra quotidianità, si innamorano dei nostri scorci, frequentano i locali e le piazze», dice il primo cittadino.

Un’esperienza, quella offerta da Luna Rossa e dai suoi rivali, che spinge alla riflessione: «Conosciamo bene le nostre potenzialità e questi giorni sono un test per tutti noi», afferma Zedda, «i settori dell’ospitalità, del turismo, del commercio, dei servizi si confrontano con un evento internazionale che consegna alla nostra Isola una visibilità mondiale, sfidante, preziosa e da gestire al meglio».

Ciò che conta, secondo l’inquilino di Palazzo Bacaredda, «è mostrare ciò che siamo e siamo sempre stati, una terra ospitale di lavoratori e di persone rispettose delle bellezze naturali, consapevoli delle nostre fragilità e potenzialità. Continuiamo a impegnarci per non snaturarci, ma per migliorare la nostra offerta, i nostri prodotti ed esperienze. Lavoriamo insieme per un modello sostenibile di sviluppo e di benessere collettivo e condiviso».

(Unioneonline/E.Fr.)

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