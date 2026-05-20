La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne con l’accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 22 anni risulta invece indagato per detenzione.

I provvedimenti sono scattati nella notte di ieri, quando gli agenti delle Volanti, transitando in via Avogadro di Collobiano, nel quartiere CEP, hanno notato il 22enne uscire da uno stabile e che alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno proceduto a fermarlo per identificarlo. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 110 grammi di hashish custoditi all’interno di un marsupio.

A quel punto, chiamati i rinforzi, gli agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione all’interno di un appartamento dove viveva un 32enne cagliaritano con la propria famiglia. Nella successiva ispezione all’abitazione sono stati trovati, nascosti, in apposite scatole, 800 grammi di marjuana, 200 grammi di hashish e 125 grammi di ketamina, nonché la somma di 1.800 euro divisa in banconote di piccolo taglio, 2 coltelli, 1 bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento.

Il 32enne è stato quindi condotto in Questura e tratto in arresto, mentre il 22enne è segnalato all’autorità giudiziaria.

Il Gip, dopo aver convalidato l’arresto del 32enne, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari.

(Unioneonline)

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