Momenti di paura questo pomeriggio a Cagliari:  una  ragazza è stata investita da un’auto in via Puccini.

Secondo una  prima ricostruzione del 118 dopo l’impatto il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo dell’incidente.

La giovane donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all’ospedale Brotzu per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. 

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