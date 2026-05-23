l’incidente
23 maggio 2026 alle 17:22aggiornato il 23 maggio 2026 alle 17:22
Cagliari, ragazza travolta in via Puccini: l’investitore non si è fermatoLa giovane è stata trasferita al Brotzu
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Momenti di paura questo pomeriggio a Cagliari: una ragazza è stata investita da un’auto in via Puccini.
Secondo una prima ricostruzione del 118 dopo l’impatto il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo dell’incidente.
La giovane donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all’ospedale Brotzu per accertamenti.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.
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